В Кирове закончили ремонт дорог на семи улицах

В июле может начаться ремонт еще 27 участков городских улиц. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершился ремонт дорог на семи улицах. На текущей неделе эти объекты представят комиссии на приемку. Специалисты должны будут провести визуальный и инструментальный осмотр дорог. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы завершились на следующих участках:

- ул. Мира в Ганино;

- ул. Калинина (от Горького до Чапаева);

- ул. Луговая в Ганино;

- автомобильная дорога от Победиловского тракта до ж/д станции Чухломинский;

- переулок Стальной;

- ул. Блюхера (от Социалистической до дома № 63-в, №№ 2-8-а);

- автомобильная дорога от Ганино до ДОЛ «Юность» (деревня Боровые).

Кроме того, недавно подрядчик сдал участки улиц Розы Люксембург, Захватаева и Гостиного переулка. Также сейчас объявлен аукцион на ремонт еще 27 участков кировских дорог общей протяженностью 27 километров. Работы могут начать уже в июле.