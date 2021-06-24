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Общество24 июня 2021 8:28

В Кирове закончили ремонт дорог на семи улицах

Также недавно в эксплуатацию сдали еще три участка
Маргарита Акагиева
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В июле может начаться ремонт еще 27 участков городских улиц. Фото: admkirov.ru

В июле может начаться ремонт еще 27 участков городских улиц. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершился ремонт дорог на семи улицах. На текущей неделе эти объекты представят комиссии на приемку. Специалисты должны будут провести визуальный и инструментальный осмотр дорог. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы завершились на следующих участках:

- ул. Мира в Ганино;

- ул. Калинина (от Горького до Чапаева);

- ул. Луговая в Ганино;

- автомобильная дорога от Победиловского тракта до ж/д станции Чухломинский;

- переулок Стальной;

- ул. Блюхера (от Социалистической до дома № 63-в, №№ 2-8-а);

- автомобильная дорога от Ганино до ДОЛ «Юность» (деревня Боровые).

Кроме того, недавно подрядчик сдал участки улиц Розы Люксембург, Захватаева и Гостиного переулка. Также сейчас объявлен аукцион на ремонт еще 27 участков кировских дорог общей протяженностью 27 километров. Работы могут начать уже в июле.