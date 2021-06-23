В Кировской области ищут мужчину, пропавшего на минувших выходных

Кировчан просят оказать содействие в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести несколько дней назад. В последний раз Алексея Подволоцкого видели 19 июня 2021 года в 22.30. С тех пор информации о его местонахождении нет. Известно, что он направился из Кирова в поселок Заря Опаринского района.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Алексею Владимировичу 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него темно-русые с проседью волосы и голубые глаза. На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю рубашку, голубые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.