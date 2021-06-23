Кировчане смогут посмотреть на запуск космической ракеты

Запуск ракеты запланирован в период с 22 до 00 часов 25 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировчане смогут увидеть запуск космической ракеты! И произойдет это уже через пару дней - 25 июня. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Пион-НКС» на борту запланирован с 22 до 00 часов с Плесецкого космодрома. Как передает паблик «Любительская Астрономия в Кирове», точное время неизвестно, предположительно - в 22.45.

При определенных условиях в небе возможно появление «медузы» - так в народе называют след от ракеты, подсвечиваемый Солнцем. А поскольку в июне светило садится под горизонт неглубоко, шансы в разы увеличиваются. И с территории Кировской области запуск будет отлично видим.

Чтобы понаблюдать пролет ракеты, смотреть нужно с северо-запада на северо-восток. Необходимо при этом, чтобы северная часть горизонта была открыта. Тогда запуск будет прекрасно видно даже без бинокля. На пятницу как раз обещается малооблачная погода.