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Происшествия23 июня 2021 14:18

В микрорайоне Лянгасово водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте
Алексей РомановАлексей Романов
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Водитель «Фольксваген Пассат» не успел среагировать на перебегавшего дорогу мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель «Фольксваген Пассат» не успел среагировать на перебегавшего дорогу мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 22 июня, в микрорайоне Лянгасово 48-летний водитель иномарки сбил 12-летнего пешехода. Происшествие случилось в 18 часов 5 минут на улице Горького у дома №15. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, а водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не успел среагировать. В результате ребенок получил травмы. К счастью госпитализация ему не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.