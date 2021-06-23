В микрорайоне Лянгасово водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка

Водитель «Фольксваген Пассат» не успел среагировать на перебегавшего дорогу мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 22 июня, в микрорайоне Лянгасово 48-летний водитель иномарки сбил 12-летнего пешехода. Происшествие случилось в 18 часов 5 минут на улице Горького у дома №15. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, а водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не успел среагировать. В результате ребенок получил травмы. К счастью госпитализация ему не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.