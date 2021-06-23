Прокуратура Лебяжского района заставила филиал «Кировэнерго» отремонтировать старую ЛЭП

Сотрудники ПАО «Кировэнерго» отремонтируют поврежденные участки ЛЭП в Лебяжском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники прокуратуры Лебяжского района провели проверку деятельности филиала ПАО «Кировэнерго». Ресурсоснабжающей компании внесено представление. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа установили, что энергетики оставили порубочный материал вблизи ЛЭП, проведя санитарную вырубку. Это могло привести к природным возгораниям и причинить большой ущерб лесному фонду.

Кроме того, из-за регулярно поступающих жалоб жителей села Красного, сотрудники прокуратуры проверили состояние местной ЛЭП. Выяснилось, что на магистрали много повреждений. Из-за чего часто возникают перебои с электроэнергией.

После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая компания убрала остатки спиленных деревьев. Исполнение других требований находится на контроле сотрудников ведомства.