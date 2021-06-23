В Кирове легковушка сбила 51-летнего мотоциклиста

Легковушка врезалась в попутный мотоцикл. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове легковушка врезалась в мотоцикл. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

ДТП произошло 22 июня в 18 часов. У дома №58а по улице Маклина «Нива» врезалась в попутный мотоцикл. Кто именно виноват в аварии, ведомство не уточняет. В результате 30-летний мужчина за рулем легковушки не пострадал, а 51-летний мотоциклист получил травмы, однако не тяжелые. Госпитализация ему не потребовалась - отделался легким испугом.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло восемь ДТП. В них пострадали девять человек. Погибших нет.