Житель Малмыжа за кражу и нападение на полицейского отправится в колонию на 12,5 года

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Малмыже суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который обокрал своего знакомого и чуть не убил задержавшего его полицейского. Мужчину приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники СК смогли доказать вину осужденного, восстановив всю картину преступления. Установлено, что вечером 22 августа 2020 год мужчина распивал со своим 30-летним знакомым алкоголь на лавочке у жилого дома. Во время беседы между ними возникла ссора. В результате обвиняемый избил потерпевшего, украл его личные вещи и скрылся.

Спустя некоторое время, 3 сентября, его заметил полицейский на центральной площади города. Участковый задержал подозреваемого, но по дороге в участок тот напал на стража порядка, ранив его бритвой в шею. После чего скрылся с места преступления. Правоохранителю оказали медицинскую помощь.

Вскоре преступника задержали. Свою вину он полностью признал. Приговор суда пока не вступил в законную силу.