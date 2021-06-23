В Кирове 12-летний мальчик утонул, купаясь у Нового моста

22 июня в Кировской области утонули сразу три человека. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кировской области за минувшие сутки утонули три человека, один из них - ребенок. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Все трагедии произошли 22 июня. Так, около 11 часов из деревни Никулята поступило сообщение об 46-летнем утонувшем мужчине. Он купался неподалеку от населенного пункта. Тело погибшего сумели извлечь из воды.

Через несколько часов сигнал поступил с берега Вятки в Кирове. 12-летний мальчик, купаясь у Нового моста, утонул в реке. Сейчас его тело все еще не найдено, поиски продолжаются.

Еще позднее, вечером того же дня, пришло третье сообщение о трагедии на воде. 61-летний мужчина утонул, купаясь в водоеме в поселке Песковка Омутнинского района. Его тело смогли найти и достать из воды.

Полиция призывает кировчан быть бдительнее при отдыхе на воде, не купаться в необорудованных местах и присматривать за детьми. «Комсомолка» недавно составляла подробный список правил и предостережений при купании на водоемах, который вы можете прочитать здесь.