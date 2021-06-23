В Котельничском районе столкнулись грузовик и легковушка: два человека пострадали

Легковушка столкнулась со встречной фурой. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в результате серьезного ДТП пострадали два человека. Их пришлось госпитализировать. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Авария произошла 22 июня в 14.50 в Котельничском районе, на федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». На 470 км дороги «Форд Куга» столкнулся со встречным «Вольво» с прицепом. Удар пришелся, скорее, вбок, и столкновение оказалось не смертельным, но, тем не менее, серьезным. Водитель грузовика не пострадал, а вот 51-летней женщине за рулем «Форда» и ее 53-летнему пассажиру не повезло. Оба получили серьезные травмы, их пришлось госпитализировать. Причина аварии пока не уточняется.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло восемь ДТП, в которых пострадали девять человек. Погибших нет.