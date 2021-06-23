Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах находятся 3442 пациента

В тяжелом состоянии находятся 152 пациента, к ИВЛ подключены 22 из них. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 116 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 279 человек.

На стационарном лечении находятся 3442 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 384.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4074 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4538 исследований на COVID-19.