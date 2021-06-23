В Кирове завершается второй этап обработки Ленинского района от борщевика

Растения обрабатывают химией, а после выкашивают. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают расправляться с борщевиком. Большая часть его занимает собой Ленинский район, и на этой территории в 2021 году планируют обработать более 800 квадратных метров. Как рассказали в горадминистрации, в мае опасные растения на этом участке уже опрыскали химией, а сейчас завершается кошение. На третьем этапе их удалят тем же способом.

В Октябрьском районе борщевиком заняты 204 тысячи квадратных метров. Участки планируют обработать механическим способом в два этапа, без применения химии. В Первомайском и Нововятском районе к уборке вредного растения подошли более детально. Борьба с борщевиком на этих территориях пройдет в четыре этапа, куда входит и химобработка, и кошение.

Сейчас в Кирове собираются разработать единый способ уничтожения опасного растения. Вопрос рассматривает департамент городского хозяйства.