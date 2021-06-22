В Кирове перезахоронили останки двух бойцов Красной Армии

Торжественная церемония состоялась у мемориального комплекса Старо-Макарьевского кладбища. Фото: admkirov.ru

В Кирове перезахоронили останки двух красноармейцев, наших земляков. Торжественная церемония прошла у мемориального комплекса Старо-Макарьевского кладбища. Об этом рассказали в горадминистрации.

Первый из красноармейцев-кировчан - Андрей Спиридонович Атамановский. Он служил в артиллерийской дивизии и погиб 24 июля 1942 года в бою под Воронежем. Останки бойца нашли в нескольких метрах от братской могилы. Второй - Александр Михайлович Марьин, сапер, убитый 11 июля 1941 года. Его нашли в Житомирской области, где наш земляк проходил службу и одним из первых принял на себя удар врага.

Вместе с останками бойцов нашли посмертные медальоны и личные вещи, которые передали родственникам. Красноармейцев отпели и почтили их память минутой молчания, опустив в могилы на воинском кладбище под ружейные залпы.

Всего в Кировской области упокоились 32 наших земляка, найденных поисковиками с 1978 года.