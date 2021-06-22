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Общество22 июня 2021 15:44

В Кирове произошла авария на канализационном коллекторе

Инцидент случился на минувших выходных
Маргарита Акагиева
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Из-за аварии Ганино чуть не затопило сточными водами.

Из-за аварии Ганино чуть не затопило сточными водами.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Кирове на выходных произошла авария на канализационном коллекторе. Сейчас ее последствия устранили. Об этом рассказали в областном Роспотребнадзоре.

18 июня в управление обратился кировчанин, сообщивший, что в районе улицы Дзержинского в сторону Ганино течет поток сточных вод, затопивший прилегающую территорию. Все это, разумеется, сопровождалось весьма резким и неприятным запахом. На место выехал специалист ведомства, который и увидел тот самый коллектор, ставший источником неприятностей.

Как выяснилось, объект принадлежит ООО «РЭСК». Ответственную организацию предупредили, компания устранила аварию. Специалисты Роспотребнадзора в тот же день взяли пробы воздуха на территории жилой застройки, близ которой произошел инцидент. Показатели, по данных ведомства, в норме.