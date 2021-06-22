В Слободском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

Водитель «Лады Приоры» не увидел пешехода из-за темноты. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 21 июня, в Слободском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась в 23 часа 45 минут на 625 км федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Лады Приоры» из-за темного времени суток не заметил 62-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части. В результате столкновения пострадавший скончался на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы.