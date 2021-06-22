В Кирове четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Ребенок залез на подоконник во время игры и оперся на москитную сетку, установленную на открытом окне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Он госпитализирован. Информацию сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Чапаева. Как оказалось, мать с ребенком приехали в Киров в гости к родственникам. Родительница находилась в квартире, но занималась своими делами. Мальчик же, играя, залез на подоконник распахнутого окна и навалился на москитную сетку. Та не выдержала, и ребенок полетел вниз. С различными травмами его отвезли в больницу.

Полиция проводит проверку по данному факту. Кировчанам в очередной раз напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и ни в коем случае не надеяться на москитную сетку - она не выдерживает даже веса младенца. Установите на окна блокираторы и не двигайте к подоконнику мебель, по которой ребенок может на него забраться.