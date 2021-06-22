Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июня 2021 14:04

Кировчанина приговорили к штрафу за ложное сообщение о теракте

Житель Нолинского района выплатит 15 тысяч рублей за свою выходку
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
За свою шутку кировчанину пришлось ответить перед судом.

За свою шутку кировчанину пришлось ответить перед судом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области под суд пошел лже-террорист, сообщивший о готовящемся взрыве. Мужчина был пьян и хотел подшутить. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Сигнал поступил ночью 24 февраля 2021 года. Некий пьяный мужчина позвонил на номер 112 и рассказал оператору, что вскоре один из жилых домов в поселке Медведково Нолинского района взлетит на воздух. На место немедленно выехали оперативные службы. К счастью, ни бомб, ни взрывчатки не нашли.

Шутника нашли - им оказался 31-летний житель Нолинского района. Ему в вину вменили заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в результате которого были отвлечены правоохранители и службы, которые должны оказывать помощь в экстренных ситуациях и понесли в итоге материальные затраты. Мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. В учет также пошло отсутствие судимостей. В итоге шутник отделался штрафом в 15 тысяч рублей.