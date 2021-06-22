Кировчанина приговорили к штрафу за ложное сообщение о теракте

За свою шутку кировчанину пришлось ответить перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области под суд пошел лже-террорист, сообщивший о готовящемся взрыве. Мужчина был пьян и хотел подшутить. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Сигнал поступил ночью 24 февраля 2021 года. Некий пьяный мужчина позвонил на номер 112 и рассказал оператору, что вскоре один из жилых домов в поселке Медведково Нолинского района взлетит на воздух. На место немедленно выехали оперативные службы. К счастью, ни бомб, ни взрывчатки не нашли.

Шутника нашли - им оказался 31-летний житель Нолинского района. Ему в вину вменили заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в результате которого были отвлечены правоохранители и службы, которые должны оказывать помощь в экстренных ситуациях и понесли в итоге материальные затраты. Мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. В учет также пошло отсутствие судимостей. В итоге шутник отделался штрафом в 15 тысяч рублей.