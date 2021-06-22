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Общество22 июня 2021 12:57

Кировская мэрия доработает проект благоустройства парка имени Кирова

Сейчас он проходит государственную экспертизу
Маргарита Акагиева
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Благоустройство парка имени Кирова запланировано на 2022-2023 годы. Фото: admkirov.ru

Благоустройство парка имени Кирова запланировано на 2022-2023 годы. Фото: admkirov.ru

Горадминистрация доработает проект благоустройства парка имени Кирова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

После шумихи, поднятой общественниками и кировскими СМИ, проект решили привести в соответствие с изначальной концепцией. По словам горадминистрации, разработчик сместил спортивную зону, ссылаясь на наличие коммуникаций, убрал из проекта часть дорожек, качелей и беседок, а также не прорисовал конструктив торговых объектов. В итоге документ решили доработать в соответствии с техзаданием.

Подрядчик завершил работу над проектом, и сейчас он проходит государственную экспертизу. После этого концепт можно будет представить к реализации. Благоустройство парка имени Кирова по этому документу планируют провести в 2022-2023 годах.