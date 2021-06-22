Отшельник из Котельнича обжил новый дом и устроился на работу

Судьбой Анатолия общественники заинтересовались в марте 2021 года. Фото: ОНФ по Кировской области

Отшельник из Котельнича сумел устроиться на работу. Теперь он помогает по хозяйству в одном из частных домов: косит траву, рубит дрова, следит за урожаем и выполняет другие обязанности. Об этом рассказали активисты реготделения ОНФ.

Ранее мы подробно писали о судьбе этого человека. 59-летний Анатолий Крымов жил в лесу под Котельничем без отопления и электричества почти десять лет. Когда-то, в далеком 1983 году, он приехал в Кировскую область из Омска к сестре. Сейчас же у него нет ни детей, ни родных. Лесной отшельник самостоятельно выстроил себе деревянную хижину, туалет, теплицу и даже баню. Долгое время он мечтал о собственном доме, работе и подсобном хозяйстве.

После того, как в СМИ начались публикации об Анатолии, его судьба начала меняться. Спустя месяц он действительно обрел свой собственный дом - девушка, переехавшая из Котельнича в Киров, отдала ему свой. Сейчас бывший отшельник обжил его и привел в порядок небольшой огород, где выращивает зелень.