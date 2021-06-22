«Черные» лесорубы из Советского района предстанут перед судом в ближайшее время

Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили в более чем 6 млн рублей. Фото: Баркова Людмила

В Кировской области перед судом предстанут «черные» лесорубы, которые незаконно вырубили древесину на сумму более чем 6 млн рублей. Преступникам грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали вину подозреваемых. Установлено, что организатор преступной группы и еще несколько ее участников с января по декабрь 2019 года незаконно вырубали лес в Советском районе. Затем продавали срубленную древесину в корыстных целях.

В ходе расследования один подозреваемый согласился сотрудничать со следствием и дал показания. Кроме того, злоумышленники частично возместили причиненный лесному фонду материальный ущерб. На остальное их имущество, стоимостью более 4,7 млн. рублей, наложен арест.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано в суд для вынесения приговора.