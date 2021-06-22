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Общество22 июня 2021 10:11

Кировчане примут участие во всероссийской минуте молчания

В 12.15 весь город остановится, чтобы почтить память павших героев
Маргарита Акагиева
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Всероссийская минута молчания начнется в 12.15. Фото: admkirov.ru

Всероссийская минута молчания начнется в 12.15. Фото: admkirov.ru

Кировчане присоединятся ко всероссийской минуте молчания. Она пройдет во всех регионах страны одновременно - 22 июня в 12.15. Именно в это время жителям Советского Союза объявили о нападении фашистской Германии и начале войны.

Кировская горадминистрация приглашает всех горожан поучаствовать в акции. И пешеходов, и автомобилистов в эту минуту просят прекратить движение и постоять одну минуту, почтив память погибших героев и жертв фашизма.

- Общая минута молчания - это напоминание о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, одержавшего победу во Второй мировой войне, - добавили в кировской горадминистрации.