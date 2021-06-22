Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации более 150 пациентов

Число пациентов в реанимации за последние несколько дней резко возросло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 300 человек.

На стационарном лечении находятся 3227 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 153 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 381.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3693 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2487 исследований на COVID-19.