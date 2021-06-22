Общественники: проект благоустройства парка имени Кирова сильно отклонился от изначальной концепции

Проект благоустройства парка имени Кирова разрабатывали в течение 2020 года. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Активисты ОНФ жалуются в горадминистрацию на проект благоустройства парка имени Кирова. По их словам, он значительно отличается от утвержденной концепции, на которую потратили миллионы рублей.

Концепцию разрабатывали в течение 2020 года, проводили общественные обсуждения, собирали мнения горожан. Ознакомиться с результатами можно здесь. На днях ее разработчик, который проводил авторский аудит, заметил, что в конечный вариант внесли несколько десятков изменений. Так, из проекта исчезли или видоизменились спортивные объекты, к месту, где должно располагаться кафе, не подведены коммуникации, не учтены пандус, дорожки, светильники, гамаки, скамейки и многое другое.

Активисты считают, что нынешний вид проекта парка имени Кирова - это мешанина, пусть и отвечающая современным требованиям по организации подобных территорий. В горадминистрацию, которая и является заказчиком, направлено обращение с просьбой созвать комиссию и разобраться, почему внесены коррективы.