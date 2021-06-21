В Кирове на несколько дней отключили два городских фонтана

После прочистки коммуникаций фонтаны заработают вновь. Фото: admkirov.ru

В Кирове отключили фонтаны на Театральной площади и в парке Победы. Волноваться не стоит: приостановка работы временная и плановая. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Поскольку система водных объектов периодически загрязняется, ее необходимо своевременно очищать - для работоспособности и надежности оборудования. Это время настало и для любимых фонтанов кировчан. Подрядчик откачает воду из них и прочистит коммуникации, а после заполнит заново. Все работы планируется выполнить в течение трех дней - значит, к выходным фонтаны вновь должны заработать.

Между прочим, без воды сейчас обходятся не только они. Из-за гидравлических испытаний в Кирове отключили ресурс в почти трехсот домах. Подробнее - здесь.