Кировская мэрия решает судьбу «Шахматного домика»

Объект использовался без оформления каких-либо договоренностей несколько лет. Фото: vk.com/kirovoficial

«Шахматный домик» на набережной Грина передали в муниципальную собственность. Теперь им распоряжается агентство по работе с предприятиями и имуществом, но только до поры. Об этом рассказали в пресс-службе кировской мэрии.

На днях в соцсетях местный предприниматель сообщил, что ему не дали разрешение на дальнейшее использование «Шахматного домика». Мэрия в ответ отметила, что объект несколько лет был занят без оформления каких-то договоренностей. Сейчас будет решаться его судьба.

Домик ждет оценка, а после - выставление на аукцион либо передача в аренду. Горадминистрация обещает сохранить социально-культурную направленность объекта и прилегающей территории. По словам мэрии, «Шахматный домик» вскоре получит новую жизнь.