В Кирове жители почти 300 домов сидят без горячей воды

Проверку трубопроводов должны завершить до 1 сентября. Фото: vk.com/kirovoficial

В Кирове продолжаются гидравлические испытания теплосетей. В результате без горячей воды из-за опрессовки остается 291 дом. Жители еще 468 зданий лишились ресурса из-за работ по устранению дефектов. Об этом сообщили в горадминистрации.

Гидравлические испытания запланированы на 388 объектах и завершились пока что на 196, причем успешно - только на 138 из них. На оставшихся 58 участках обнаружили дефекты. Сейчас работники Кировских тепловых сетей и подрядных организаций устраняют прорывы. После этого на участках заново проведут опрессовку.

На текущей неделе работы планируют провести еще на 10 участках теплосетей. Горячей воды во время испытаний и последующего ремонта в домах, конечно, не будет. Узнать о планируемых датах ближайших работ, а также, опадаете ли вы в зону отключения, можно здесь. Проверку трубопроводов обещают завершить до 1 сентября.