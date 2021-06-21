Кировские травматологи «собрали» женщину по частям после нападения разъяренного быка

После всех операций женщина должна еще месяц соблюдать постельный режим. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи спасли жизнь доярки из Котельнича. В результате нападения быка, она получила серьезные травмы, требующие немедленного оперативного вмешательства. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Несчастный случай произошел в конце мая на ферме. В тот день доярка Ольга Замятина как обычно пришла на работу. В какой-то момент на нее напал разъяренный бык. Женщина получила серьезные травмы.

После госпитализации у нее диагностировали множественные оскольчатые переломы таза. По результатам обследования было принято решение транспортировать пострадавшую в кировский Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Врачи профильного медучреждения провели несколько сложных операций с использованием металлоконструкций. Одно из оперативных вмешательств длилось более двух часов.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Она восстанавливается и чувствует себя хорошо. Однако ей предстоит соблюдать постельный режим еще около месяца. После чего потребуется длительный курс реабилитации.