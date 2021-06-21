Бросили в багажник и повезли: на двух кировчан завели уголовное дело за похищение человека

Теперь всей троице - и пленнику, и похитителям - придется предстать перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский Следком завел уголовное дело за похищение 40-летнего жителя деревни Безденежье. Мужчину затолкали в багажник и попытались вывезти за пределы деревни, но полиция помешала этому. Похитителям грозит вплоть до 15 лет лишения свободы по действующему законодательству.

Напомним, эту историю мы рассказывали чуть меньше недели назад. В Безденежье, деревне Верхошижемского района, некий дебошир избил и ограбил местного жителя. Этого ему показалось мало, и он с металлической трубой наперевес кинулся на легковушку, которая просто проезжала мимо. Водитель с пассажиром этого не стерпели - закинули дебошира в багажник и повезли за пределы населенного пункта. Самосуду не дали свершиться полицейские, въезжавшие в деревню на сообщение об избиении и ограблении...

Увидев машину инспекторов ДПС, похитители попытались скрыться. Водитель устроил гонку и через двадцать километров, не справившись с управлением, съехал с дороги. Догнавшие их правоохранители и обнаружили, что в багажнике кто-то есть. Всех троих доставили в отдел полиции. Теперь 20-летний водитель легковушки и его 53-летний пассажир будут отвечать перед судом за похищение человека. Однако и их пленник окажется на скамье - за избиение и ограбление. Уголовное дело на него уже заведено.