За минувшие выходные полицейские задержали 43 нетрезвых водителя

Сотрудники ГАИ просят граждан быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие выходные на дорогах Кировской области задержали 43 нетрезвых водителя. Еще 31 автомобилист сел за руль не имея или лишившись водительских прав. Всего сотрудникам ГАИ удалось зафиксировать и пресечь 1998 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.