В Советском районе «Лада Приора» вылетела на встречку и столкнулась с «КамАЗом»

После столкновения с встречным «КамАЗом» у водителя «Лады» практически не было шансов выжить. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 19 июня, в Советском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в 5 часов 45 минут на трассе Киров-Советск-Яранск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады Приоры» не убедился в безопасности своего маневра во время обгона. Он выехал на полосу встречного движения, где толкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате молодой мужчина погиб на месте.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 19 ДТП, в которых два человека погибли и 35 получили травмы.