В Вятскополянском районе в огне пострадали пять построек и больше гектара земли

Пять пожарных расчетов быстро локализовали, а затем полностью потушили лесной пожар Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 19 июня, в городе Сосновка Вятскополянского района произошел лесной пожар на площади 1,5 га. В результате возгорания огонь перекинулся на пять заброшенных строений, которые стояли неподалеку. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации спасателей сперва загорелась сухая трава на улице Красная Горка. Затем из-за сильного ветра огонь быстро охватил постройки. На место ЧП незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. Возгорание удалось локализовать в 15 часов 52 минуты, а полностью ликвидировать к 17 часам 45 минутам. К счастью, жилые дома и люди не пострадали.