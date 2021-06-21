Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся более трех тысяч человек

За прошедшие сутки в Кировской области вновь зарегистрировано свыше 100 случаев заражения COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 21 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 68 человек.

На стационарном лечении находятся 3152 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 117 пациентам, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 380.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3369 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2565 исследований на COVID-19.