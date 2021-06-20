В Кирово-Чепецке прошел первый этап чемпионата по трофи-рейдам

Следующий этап соревнований состоится в июле. Фото: Оля Гомзякова

В Кирово-Чепецке начался первый официальный чемпионат Кировской области по Трофи-рейдам. Так называются соревнования по преодолению бездорожья - на машинах, мото- и квадроциклах. Первый этап чемпионата прошел с 18 по 20 июня.

Площадкой проведения соревнований стал самодельный лесной лагерь у ЖД станции «Бумкомбинат». Участие приняли жители не только Кировской области, но и соседних городов, в том числе из Казани. Перед началом гонки все машины прошли административную проверку и техническую инспекцию, а сами участники - медосмотр.

Гонка длилась более восьми часов, а поддержать соревнующихся пришли более 200 человек. Следующий этап чемпионата состоится 16 июля.