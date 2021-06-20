В Кировской области разыскивают пропавшую без вести 59-летнюю женщину

Если вы видели эту женщину, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают 59-летнюю женщину, пропавшую без вести сутки назад. В последний раз Ольгу Галетову (Мезинцеву, Попкову) видели 19 июня 2021 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ольге Викторовне 59 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, у нее каштановые волосы длиной ниже плеч и зеленые глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в платье персикового цвета и белые туфли.

Сейчас отряду нужны добровольцы на розыск. Зона поисков - смешанная. Если вы хотите помочь «Лизе Алерт», подробнее узнать об этом можно здесь. Если же вы видели Ольгу Викторовну или знаете, где она находится, сообщите об этом по телефонам: 89229356491 (инфорг поиска Ирина), 8-800-700-54-52 либо 112.