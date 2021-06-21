Погода в Кировской области с 21 по 25 июня: жара до +30 градусов и выше

Берегитесь: жара обещает быть сильной. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Становится очень-очень жарко! А еще дождливо. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на начавшуюся рабочую неделю с 21 по 25 июня с помощью сервиса rp5.ru.

В понедельник, 21 июня, температура воздуха поднимется до +30 градусов в течение дня. Все это разбавит слабый дождь, который будет накрапывать с 9 до 15 часов. Сильного ветра не ожидается, порывы могут достигать 9 м/с. Атмосферное давление в норме.

Во вторник, 22 июня, воздух прогреется до +31 градуса. Дождя не будет - погода обещает быть солнечной, жаркой и почти безветренной. Атмосферное давление по-прежнему в норме.

В среду, 23 июня, термометры покажут те же значения, что и накануне: до +31 градуса. Как и в понедельник, с утра до середины дня ожидается слабый дождь. Атмосферное давление будет повышенным - до 752 мм ртутного столба, что в сочетании с жарой и почти полным отсутствием ветра дает не лучший результат. Берегите себя!

В четверг, 24 июня, все та же карусель: +31 градус, слабый дождь в течение дня, практически безветренная погода. Атмосферное давление придет в норму.

В пятницу, 25 июня, кировчанам придется попотеть: синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха аж до +34 градусов. Ветра почти не будет - 1-3 м/с, порывы до 7 м/с. С 9 до 15 часов ожидается слабый дождь. Атмосферное давление - в норме.