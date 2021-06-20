«Горэлектросеть» сообщила об отключениях электричества в Кирове 21 июня

Кировчанам рекомендуют заранее зарядить необходимые гаджеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя для кировчан традиционно начнется с отключения электроэнергии. График и адреса, по которым временно пропадет ресурс 21 июня, появился на сайте АО «Горэлектросеть».

Причинами отключения станут плановый и капитальный ремонт, а также эксплуатационные работы и, кое-где, подключение нового потребителя. Точечные отключения затронут все районы города. Без света останутся десятки домов.

Время отсутствия ресурса в зданиях зависит от типа работ и района проживания. Больше всех повезет жителям улиц Свободы, Советской, Володарского и Профсоюзной: у них капремонт оборудования пройдет глубокой ночью - с 01.00 до 03.00. Остальные попадающие под отключения останутся без электричества днем. Рекомендует заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Подробный график отключений электричества 21 июня в Кирове вы можете посмотреть на скриншотах ниже.

Электричество пропадет в десятках домов Кирова. Фото: geskirov.ru