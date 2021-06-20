В Кирове на перекрестке столкнулись две легковушки: семь человек пострадали

Машины столкнулись на перекрестке улиц Луначарского и Проезжей. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове минувшей ночью произошла крупная авария: две легковушки врезались лоб в лоб. В итоге пострадали семь человек. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 20 июня в 03.35. На перекрестке улиц Луначарского и Проезжей столкнулись «Хендай Солярис» и «Ауди 80». Машины врезались лоб в лоб. В результате пострадали оба водителя, 20-летняя девушка и 21-летний парень, а также пять пассажиров. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, что этим утром, часом позже, произошло еще одно серьезное ДТП. В Свечинском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. В итоге пять человек пострадали и один погиб.