ДТП в Свечинском районе: пять человек пострадали и один погиб

Пятеро человек получили травмы в результате аварии. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошла серьезная авария. Информацию сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло утром 20 июня, в 04.50, в Свечинском районе. На 447 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь ВАЗ-21102 съехал с трассы в кювет и опрокинулся. Возможно, водитель не справился с управлением. В результате серьезно пострадали пять человек. Еще один, к сожалению, погиб. Были ли все пострадавшие пассажирами легковушки, сейчас неизвестно.

Причины и обстоятельства аварии также пока не уточняются, сейчас их устанавливают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.