Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся почти три тысячи пациентоы

В отделении реанимации находятся 116 пациентов, 10 из них - на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 189 человек.

На стационарном лечении находятся 2929 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 116 пациентам, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 380.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3355 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4263 исследования на COVID-19.