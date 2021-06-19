Во встрече выпускников в Екатеринбурге победила команда КВН «Вятка»

Кировчане стали сильнейшими в игре трех знаменитых команд КВН: «Вятка», «Азия-Mix Артель» и «Борцы. Северный десант». Фото: kvn.ru

В столице Урала городе Екатеринбурге прошла одна из самых долгожданных игр КВН - встреча выпускников. К сожалению, в прошлом году подобное соревнование из-за пандемии не состоялось, поэтому нынешний турнир ждали с особенным нетерпением.

Встречу трех знаменитых команд «Вятка», «Азия-Mix Артель» и «Борцы. Северный десант» судило звездное жюри: участник знаменитых «Уральских пельменей», актер и продюсер Сергей Светлаков, певица Пелагея, телеведущие Валдис Пельш и Алла Михеева, а также лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Команды сыграли три конкурса: приветствие, многоступенчатая разминка (сначала соперники отвечали на вопросы друг друга, потом на те, что задавали члены жюри, а завершала все разминка с залом) и музыкальное домашнее задание.

После двух конкурсов с одинаковым результатом лидировали «Вятка» и «Азия-Mix». Но в последнем состязании, заработав от жюри максимум, кировчане сумели выиграть, а вместе с тем и одержать победу во всей игре.