По факту гибели трехлетнего ребенка на пруду Шабалинского района возбуждено уголовное дело

Сотрудники СК выехали на место происшествия, чтобы восстановить полную картину произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

После смерти 3-летнего мальчика и его отца на пруду в Шабалинском районе возбуждено уголовное дело. Представители следственного комитета выехали на место происшествия для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, что трагедия произошла 17 июня на пруду деревни Михненки. В тот день молодая семейная пара с трехлетним ребенком отдыхала на берегу. Супруги распивали алкоголь. Потом мама малыша ушла домой, а папа решил научить его плавать. В итоге такое желание привело к печальным последствиям.

Сотрудники СК отметили, что с установлением теплой погоды, количество несчастных случаев на воде увеличилось. Необходимо помнить о рисках нахождения на открытой воде, соблюдать правила и следить за маленькими детьми.