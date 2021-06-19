В Котельниче дети спасли жизнь собаке, тонувшей в колодце

Из колодца собаку помог достать сосед с помощью веревки. Фото: vk.com/vkotle

В пятницу, 18 июня, в Котельниче дети помогли собаке, упавшей в колодец. Бедняга тонула и скулила, прося о помощи. Об этом рассказали в паблике «Типичный Котельнич».

Как выяснилось позже, трое мальчиков возвращались домой, как услышали ее жалобные звуки, доносившиеся из колодца. Заглянув в люк, они обнаружили собаку, которая скулила, пытаясь выбраться наружу. Ребята попробовали спасти ее сами, но к сожалению ничего не получилось. Не растерявшись, они побежали за помощью в соседние дома. Один мужчина не смог отказать детям. Он вытащил собаку с помощью веревки. Теперь ее жизни ничего не угрожает.