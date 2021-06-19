Лесоохрана Кировской области вновь оказалась не готова противостоять природным пожарам

Недоукомплектованность противопожарной техники и снаряжения может привести к невозможности противостоять пожарам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Кировской области проверила деятельность бюджетной организации КОГСАУ «Лесоохрана». В результате удалось выявить серьезные нарушения, требующие немедленного устранения. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа установили, что подразделения «Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов» не укомплектованы в должной мере противопожарной техникой и оборудованием, снаряжением и инвентарем, а также другими необходимыми средствами.

Так, полностью отсутствовали или были в недостаточном количестве мотопилы, тепловизоры, приборы спутниковой навигации, cредства индивидуальной защиты, приборы спутниковой навигации и др. Все это может привести к неспособности противостоять природным возгораниям.

В связи с этим природоохранный прокурор направил в суд иск с требованием обязать Министерство лесного хозяйства Кировской области исправить все замечания в кратчайшие сроки. Исполнение требований находится на особом контроле надзорного органа.