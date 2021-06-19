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Здоровье19 июня 2021 9:59

Статистика по COVID-19 в Кировской области: В отделение реанимации находятся более 100 пациентов

К аппаратам ИВЛ подключены 9 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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Число «тяжелых» пациентов с коронавирусом каждый день становится все больше

Число «тяжелых» пациентов с коронавирусом каждый день становится все больше

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 19 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 117 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 355 человек.

На стационарном лечении находятся 2672 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 108 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 378.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3228 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3922 исследования на COVID-19.