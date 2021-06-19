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Общество19 июня 2021 9:46

Погода в Кировской области на 19 и 20 июня: солнечно и небольшой ветер

В эти выходные есть прекрасная возможность отдохнуть на природе
Алексей РомановАлексей Романов
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Погода в эти выходные будет благоволить кировчанам

Погода в эти выходные будет благоволить кировчанам

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода похоже устаканилась. По крайней мере, на выходные дни наступила сухая, солнечная пора. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 19 июня, воздух в течение дня прогреется до +27 градусов. День ожидается солнечным. Осадков не предвидится. Ветер будет умеренный - 6-7 м/c. Однако в некоторых районах области его порывы могут достигать 18 м/c. Метеозависимым кировчанам стоит быть аккуратнее. Атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 747 мм ртутного столба!

В воскресенье, 20 июня, серьезных изменений не произойдет. Воздух в течение дня прогреется до +25 градусов. Дождей также не ожидается. Ветер будет небольшой - всего 2-3 м/c. Атмосферное давление немного поднимется и достигнет отметки 752 мм ртутного столба.