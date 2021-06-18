Пьяный кировчанин, перепрыгивая через друга, случайно сломал ему ногу

Врачи «скорой» констатировали у пенсионера перелом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Юрьянском районе мужчина случайно сломал ногу приятелю. Что делать и какое он понесет наказание, сейчас выясняет полиция. Об этом сообщили в областном УМВД.

Как выяснили правоохранители, двое друзей, жителей станции Великая, отдыхали на улице возле одного из домов. Не без алкоголя. Собственно, из-за него-то все и случилось: один из мужчин, устав, прилег на землю. Его 67-летний друг, вспомнив детство, решил устроить прыжки через приятеля, как через костер. Координация изменила подвыпившему пенсионеру: приземлился он точно на ногу своего собутыльника. Врачи «скорой» констатировали перелом. Они же и сообщили в полицию о случившемся.

Сейчас правоохранители проводят проверку инцидента. По ее итогу решат, стоит ли возбуждать уголовное дело.