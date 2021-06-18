Метеопредупреждение в Кировской области: ожидаются порывы ветра до 18 м/c

Шквальный ветер может причинить также серьезный материальный ущерб. Фото: Гусева Евгения

В субботу, 19 июня, в некоторых районах Кировской области ожидаются сильные порывы ветра. Его скорость может достигнуть 18 м/с. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сильный ветер может причинить вред здоровью человека. Для того, чтобы избежать возможных травм, необходимо соблюдать несколько правил:

- Если ветер застал вас в здании, отойдите от окон на безопасное расстояние и отключите газ и электроэнергию;

- Находясь на улице, держитесь подальше от легких построек, деревьев, мостов и ЛЭП;

- Для защиты от летящих обломков используйте листы фанеры, пластмассовые ящики и другие подручные средства.

В случае возникновения опасности для вашей жизни и здоровья, позвоните по телефону доверия Главного управления МЧС по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.