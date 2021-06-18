В Кирове продолжается благоустройство общественных территорий

Депутаты Гордумы и глава Кирова Елена Ковалева побывали на нескольких участках, где идут работы по благоустройству территорий. Фото: admkirov.ru

Депутаты Гордумы оценили ход работ по благоустройству территорий. Вместе с главой Кирова Еленой Ковалевой народные избранники прошлись по местам, где сейчас ведется ремонт в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В текущем году подрядчик должен привести в порядок восемь пешеходных зон. Несколько из них и осмотрели депутаты - к примеру, оценили ведение работ на бульварной части улицы Московской (участок от Малой Производственной до проспекта Строителей).

С обеих сторон улицы обновят тротуары. На аллее по улице Малой Московской проложили брусчатку до улицы Менделеева и установили освещение. Сейчас рабочие обустраивают сходы к остановкам общественного транспорта. Вскоре аллею озеленят, а также установят скамейки и урны. Глава города Елена Ковалева напомнила подрядчику, что весь строительный мусор должен своевременно вывозиться с территории. В целом депутаты позитивно оценили внешний вид территории.

Проверяющие также побывали на улице Калинина, где ремонтируют дорогу и тротуары. На пешеходной зоне работы уже почти завершились. Подрядчику указали на неровную укладку тротуарной плитки, замечания приняли к сведению. Территорию также планируется благоустроить для удобства жителей: подрезать деревья и кустарники, установить скамейки, урны и фонари.

Посетили депутаты и сквер Трудовой Славы. В зеленой зоне ведется масштабное благоустройство, которое должно завершиться в 2021 году. Сейчас подрядчик укладывает брусчатку на дорожки и лестничные своды. Также продолжается установка памятных знаков кировским предприятиям, заслуживших своим трудом в годы Великой Отечественной войны государственные награды. Здесь же вскоре появится стела с гербом города и Указом президента РФ о присуждении Кирову почетного звания «Город трудовой доблести».

Работы в сквере должны завершиться до 1 августа. По оценкам депутатов, благоустройство идет по графику и будет завершено в надлежащий срок.