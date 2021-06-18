В Шабалинском районе пьяный отец утонул с трехлетним сыном

Тело ребенка нашли через час после гибели, а отца обнаружили позднее Фото: Влад КОМЯКОВ

В четверг,17 июня, в пруду деревни Михненки Шабалинского района утонул 3-летний мальчик и его отец. Их тела уже обнаружили. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Как выяснилось позже, малолетний ребенок находился на пруду вместе со своими родителями. Супруги отдыхали и выпивали алкоголь. В 20.00 мама вернулась домой к родственникам, а папа тем временем решил научить сына плавать. Вскоре они погибли. Тело мальчика нашли уже в 21.00, а мужчину обнаружили через несколько часов.

Полицейские в очередной раз напоминают, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, не рекомендуется быстро входить в воду. Резкий перепад температур может привести к судорогам. Если вы находитесь на водоеме с детьми, будьте бдительны и постоянно следите за каждым их шагом.