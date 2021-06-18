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Общество18 июня 2021 14:31

В 2020 году из Кировской области уехали полторы тысячи человек

За тот же период наш регион для проживания выбрали 208 иностранцев
Алексей РомановАлексей Романов
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Большинство мигрировавших кировчан уехали в Москву, Московскую область, Коми и Санкт-Петербург

Большинство мигрировавших кировчан уехали в Москву, Московскую область, Коми и Санкт-Петербург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2020 год из Кировской области уехали 1537 человек. Из них 20 жителей региона отправились за границу на ПМЖ. Об этом сообщили специалисты Кировстата.

По данным аналитиков, самыми привлекательными для переезда регионами России кировчане считают Москву и Московскую область, Республику Коми и Санкт-Петербург. В эти субъекты уехали 1101, 620 и 485 человек соответственно.

Отметим, что Кировская область за прошлый год приняла на постоянное место жительства 208 иностранцев. Граждане каких стран выбрали наш регион не сообщается.