На набережной Грина восстанавливают поврежденную дождем ливневку

Вода также разбила брусчатку на набережной. Фото: admkirov.ru

В Кирове на набережной Грина провалилась брусчатка. Это произошло из-за сильного ливня: старая коллекторная труба разрушилась и грунт размылся. Горожане рассказали об этом в соцсетях.

Сейчас, как сообщили в горадминистрации, на набережной восстанавливают ливневку, которая не справилась с потоками воды. Целый участок канализации будет заменен, а три колодца - обновлены. К ремонту приступили накануне, 17 июня. Сейчас подрядчик устанавливает пластиковую трубу. Общая протяженность участка ливневой системы, который будут заменять, составляет порядка девяти метров.

Работы с восстановлением брусчатки планируют завершить к понедельнику 21 июня.